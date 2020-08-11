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محافظات

محافظة جنوب سيناء : نهدف لسير انتخابات مجلس الشيوخ في هدوء و أمان

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:27 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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ايمن محمد
قام اللواء مجدى الوصيف السكرتير المساعد لمحافظة  جنوب سيناء  بالمرور على لجان مدن دهب وطابا ونويبع وكاترين كما تابع المحاسب فوزي همام منسق محافظ جنوب سيناء  لشئون المحليات بدء عمليات التصويت بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ بمدن رأس سدر وابو زنيمة وابو رديس  للوقوف علي سير العمل بالمقار في اولي ايام عملية الاقتراع بالمدن  وتضافر جهود جميع الجهات و الهيئات ذات الصلة ببذل مزيد من الجهد لظهور المحافظة بالمظهر المشرف الحضاري اللائق بها لإجراء عملية انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة جنوب سيناء في هدوء و أمان .

 كما تم متابعة  توافد المواطنين  للجان الاقتراع التي تستقبل الناخبين للإدلاء باصواتهم بحضور رؤساء المدن السابق ذكرها وذلك لإجراء العملية الانتخابية طبقا للدستور  والمقرر لها خلال الفترة من ١١ / ٨ حتي ١٢ / ٨ / ٢٠٢٠ .

و اشاد  الوصيف وهمام  علي تنظيم المدن  لاستقبال ذلك  الاستحقاق الدستوري من حيث اتخاذ الإجراءات الاحترازية و دخول الناخبين بكمامات و تعقيمهم و وضع مظلات لحمايتهم من اشعة الشمس .

  وتم التاكد  من وضع مظلات امامها و ذلك لحماية الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم و كذا تطهير اللجان وفقا الإجراءات الاحترازية للسيطرة علي فيروس كورونا .
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بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

 

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

 

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

 

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

 

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

محافظة جنوب سيناء : نهدف لسير انتخابات مجلس الشيوخ في هدوء و أمان
محافظة جنوب سيناء : نهدف لسير انتخابات مجلس الشيوخ في هدوء و أمان
محافظة جنوب سيناء : نهدف لسير انتخابات مجلس الشيوخ في هدوء و أمان
محافظة جنوب سيناء : نهدف لسير انتخابات مجلس الشيوخ في هدوء و أمان
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