محافظة جنوب سيناء : نهدف لسير انتخابات مجلس الشيوخ في هدوء و أمان

قام اللواء مجدى الوصيف السكرتير المساعد لمحافظة جنوب سيناء بالمرور على لجان مدن دهب وطابا ونويبع وكاترين كما تابع المحاسب فوزي همام منسق محافظ جنوب سيناء لشئون المحليات بدء عمليات التصويت بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ بمدن رأس سدر وابو زنيمة وابو رديس للوقوف علي سير العمل بالمقار في اولي ايام عملية الاقتراع بالمدن وتضافر جهود جميع الجهات و الهيئات ذات الصلة ببذل مزيد من الجهد لظهور المحافظة بالمظهر المشرف الحضاري اللائق بها لإجراء عملية انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة جنوب سيناء في هدوء و أمان .





كما تم متابعة توافد المواطنين للجان الاقتراع التي تستقبل الناخبين للإدلاء باصواتهم بحضور رؤساء المدن السابق ذكرها وذلك لإجراء العملية الانتخابية طبقا للدستور والمقرر لها خلال الفترة من ١١ / ٨ حتي ١٢ / ٨ / ٢٠٢٠ .





و اشاد الوصيف وهمام علي تنظيم المدن لاستقبال ذلك الاستحقاق الدستوري من حيث اتخاذ الإجراءات الاحترازية و دخول الناخبين بكمامات و تعقيمهم و وضع مظلات لحمايتهم من اشعة الشمس .





وتم التاكد من وضع مظلات امامها و ذلك لحماية الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم و كذا تطهير اللجان وفقا الإجراءات الاحترازية للسيطرة علي فيروس كورونا .

اقرا ايضا :



