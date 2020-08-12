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اقتصاد

أسعار الدولار بالبنوك اليوم 12-8-2020

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:02 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، استقرارا بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12-8-2020  علي مدار الأيام السابقة، بعد تراجع بمقدار قرش واحد منذ الخميس الماضي.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

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ووصل أدنى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه ببنوك "الإسكندرية"، المصرف المتجد، مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، الأهلي المصري، التجاري الدولي، مصر، التنمية الصناعية" بنحو 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " البركة، بلوم" نحو 15.92 جنيه للشراء و 116.02 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار في بنوك "  المصري الخليجي، اتش اس بي سي، عودة، الاستثمار العربي، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، قناة السويس" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي كأعلي سعر بنحو 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.



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