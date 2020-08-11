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محافظات

إصابة مواطن بأزمة قلبية بمحيط لجنة انتخابية بالقناطر الخيرية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:26 م
إصابة مواطن بأزمة
إصابة مواطن بأزمة قلبية بمحيط لجنة انتخابية بالقناطر الخيرية
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إبراهيم الهوارى
أصيب مواطن بأزمة قلبية أثناء مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية وذلك بمحيط مدرسة فوقية أحمد بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية وعلى الفور تم إسعافه.


وكان أحد الناخبين قد لقى مصرعه بمقر لجنة مدرسة كوم الأطرون بطوخ وذلك في أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها الجامعي وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
وفتحت صباح اليوم 532 مركزا إنتخابيا على مستوى محافظة القليوبية و689 لجنة فرعية ولجنة عامة بمدينة بنها أبوابها لاستقبال 3 مليون و255 ألف ناخب لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ التى تنطلق اليوم وتستمر حتى غد الأربعاء.

وشهدت اللجان تواجد أمنى  مكثف لتأمين الناخبين والعملية الإنتخابية ، كما شهدت اللجان متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.
من جانبه أكد محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان أن محافظة القليوبية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في المشاركة في العملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء ومواطنو المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي للنهوض بمصرنا الحبيبة.

وأكد المحافظ حرصه واهتمامه بتوفير جميع سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر وظهور محافظة القليوبية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير جميع سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية، مؤكدا ضرورة وأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.

يذكر ان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية يتنافس فيها 60 مرشحا بين أحزاب ومستقلين على 6 مقاعد فردية على مستوى المحافظة، والذين بدأوا تحركات موسعة خلال الفترة الماضية ويعتمد عدد كبير منهم على التحالفات وكبار العائلات، خاصة فى القرى.
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