كشري يجتمع بلاعبي أسوان لتصحيح المسار

اجتمع أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان ،بلاعبى الفريق قبل بداية التدريب الأساسى بملعب إتحاد الشرطة بالعباسية إستعدادا للقاء إف سى مصر الخميس 13/8 .
وطالب المدير الفنى اللاعبين بضرورة تصحيح وتغيير الصورة التى ظهر عليها الفريق فى مباراة مصر المقاصة وضرورة عودة الروح القتالية لمصالحة الجماهير.
وأكد علي الإلتزام الكامل بالتعليمات الفنية للجهاز الفنى لتصحيح الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى لقاء مصر المقاصة ،وكيفية تحقيق الكثافة الهجومية وإستغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف.
وطالب المدير الفنى اللاعبين بجماعية الأداء من خلال تقارب الخطوط وتحقيق المساندة الهجومية والدفاعية مع أهمية عامل إرتفاع معدلات التركيز طوال أوقات المباراة .
وتابع التدريب من خارج الخطوط
محمد سيد حامد أمين صندوق النادى
وعضو لجنة الكرة المرافق للفريق للإشراف على المعسكر خلال هذه الفترة، برفقة إيهاب منصور عضو مجلس إدارة
نادى أسوان الرياضى .
ويحتل نادي أسوان المركز الثالث عشر بجدول مسابقة الدورى العام، بعد تحقيق ثلاث انتصارات متتالية بختام الدور الأول، جاءت كالآتى حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وقد حقق زهرة الجنوب الفوز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 لقاءات ، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.