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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: فشل قادة لبنان المستمر وراء الانفجار المروع وتدهور الاقتصاد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لقناة "الحرة" إن الخارجية اطلعت على نبأ استقالة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب.

وأضاف أن ما عانته لبنان من عقود من سوء الإدارة والفساد والفشل المتكرر لقادتها في إجراء  الإصلاحات كانت السبب وراء الانفجار المروع وتدهور الاقتصاد.

وأكد أن واشنطن تواصل دعمها حق اللبنانيين في التظاهر السلمي وتدعو الأجهزة الأمنية لضمان سلامتهم ورفاههم.

وتابع أن اللبنانيين نزلوا للشوارع منذ أكتوبر الماضي للمطالبة بالإصلاح وحكم أفضل ووضع حد للفساد.

وبين المتحدث تأييده لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه:" ندعو لبنان إلى الهدوء ونقدّر مطالب المحتجين السلميين بالشفافية والإصلاح والمساءلة".

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