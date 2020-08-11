رغم انتقاد ترامب لتولي امرأة .. جو بايدن يختار نائبة له

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، اختار نائبا له، وكشف اسمه لكبار الموظفين.





وكان بايدن أجرى مقابلات مع المتسابقين النهائيين لشغل المنصب الذي تولاه من قبل في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، كشف بايدن لكبار العاملين معه اليوم الثلاثاء عن المرأة التي ستكون نائبا له، حسبما قال مصدارن مطلعان على الأمر.





وأوضحت المصادر أنه مستعد للإعلان عن هذا الأمر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.



