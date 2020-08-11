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أخبار العالم

رغم انتقاد ترامب لتولي امرأة .. جو بايدن يختار نائبة له

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:10 م
جو بايدن
جو بايدن
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شيماء مصطفى
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، اختار نائبا له، وكشف اسمه لكبار الموظفين. 

وكان بايدن أجرى مقابلات مع المتسابقين النهائيين لشغل المنصب الذي تولاه من قبل في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، كشف بايدن لكبار العاملين معه اليوم الثلاثاء عن المرأة التي ستكون نائبا له، حسبما قال مصدارن مطلعان على الأمر.

وأوضحت المصادر أنه مستعد للإعلان عن هذا الأمر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال اليوم الثلاثاء، إن بعض الرجال قد يشعرون "بالإهانة" من تعهد منافسه الديمقراطي جو بايدن اختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وأضاف ترامب "لقد قصر خياره على مجموعة معينة من الناس.. سيقول البعض إن هذا إهانة للرجال، والبعض الآخر سيقول إنه لا بأس بذلك".
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