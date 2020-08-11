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أخبار البلد

اتخذوا الحيطة والحذر.. وزارة الري السودانية: ارتفاع كبير في مناسيب مياه النيل

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:24 م
السودان تحذر من إرتفاع
السودان تحذر من إرتفاع مناسيب مياه النيل
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أمينة الدسوقى

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في السودان أن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية رصدت أمطارا في أيام 8 و9 و10 أغسطس على التوالي؛ ستؤدي إلى ارتفاع في مناسيب النيل، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية.


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وقالت وزارة الري السودانية  يشهد قطاع الدمازين - سنار ارتفاعا في حدود (10سم)، بينما يشهد القطاع سنار- الخرطوم ارتفاعًا في حدود (5 الى 10 سم)، قطاع الخرطوم - شندي سيشهد ارتفاعا في حدود (5 الى 10سم)، قطاع شندي - عطبرة سيشهد ارتفاعا في حدود (5 سم)، قطاع خشم القربة - عطبرة سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حدود (20سم)، قطاع عطبرة - سد مروي سيشهد استقرارًا، قطاع سد مروي - الدبة سيشهد ارتفاعا في حدود (7سم) قطاع الدبة - دنقلا سيشهد ارتفاعا في حدود (15 الى 20 سم) .


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ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين الى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.


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