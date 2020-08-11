غلق اللجان الانتخابية بدائرة العمرانية في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ

أغلقت أبواب اللجان الانتخابية، للتصويت على مرشحي مجلس الشيوخ اليوم، لينتهي اليوم الأول من الاستحقاق الانتخابي بدائرة العمرانية.









وشهدت اللجان تشديدات امنية، وسط اقبال متوسط من قبل الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الذي عقد أول أيامه اليوم.





وظهرت خلال عملية التأمين عناصر من الشرطة النسائية، لتأمين الناخبات خلال التصويت على الاستحقاق الانتخابي.









وزودت المقار الانتخابية، ببوابات التعقيم، لحماية الناخبين وسط إجراء احترازية ، لتجنب فيروس كورونا في الوقت الآني.









والجدير بالذكر أن اليوم هو الأول في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي ستنظم لمدة يومين، لإنهاء التصويت على المرشحين لمجلس الشيوخ.