متى تشعرين بالقلق؟.. 5 أسباب شائعة تصيبك بالدوار

الدوخة والدوار ليسا نفس الشيء، على الرغم من أن الكثير من الناس يخطئون عند وصف أعراضهم للأطباء. فقد ينتج الدوار عن عادات شائعة يمكنك تغييرها بسهولة ، لكن الدوخة يمكن أن تشير أيضًا إلى حالات كامنة أخرى.
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إليك بعض الأعراض البسيطة التي يمكن أن تساعدك على فهم ما يحدث لجسمك.
1. الجفاف
يمكن أن يقلل الجفاف من حجم الدم مما يعيق الدورة الدموية ويجعلك تحصلين على كمية أقل من الأكسجين
متى ترى الطبيب؟: "إذا تناولت حوالي 2 لتر من الماء وما زلت تشعرين بالدوار ، فقد تكونين مصابة بحالة مرضية كامنة.
2. القلق
القلق حالة شائعة جدًا ، سواء أدركنا ذلك أم لا ، ومن أعراضه الدوار أو حتى الدوخة لذا حاولى التنفس بشكل طبيعي
3. الحساسية
أذنك الداخلية هي المسئولة عن التحكم في توازنك. عندما يدخل الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح أو غيرها من المواد المسببة للحساسية إلى نظامك ، فإنها يمكن أن تسبب انسدادًا أو التهابًا في الأذن الوسطى مما قد يسبب الدوار.
لذا عليك تغيير النظام الغذائي إذا كنت تعانين من حساسية تجاه بعض الأطعمة ، أو تجنب أنواعًا معينة من الزهور والحيوانات
4. انخفاض سكر الدم
إذا كنت تتخطين وجبات الطعام في كثير من الأحيان أو إذا كنت تعانين من مرض السكري ، فقد لا يكون لديك سكر كافٍ في دمك. ثم يستخدم جسمك احتياطياته ويحصل عقلك على طاقة أقل ، مما قد يجعلك تشعرين بالدوار ، لأن الطاقة المتبقية تتوزع بين جميع الأعضاء الضرورية. يمكن أن يسبب مرض السكري أيضًا مشاكل في الأذن الداخلية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الدوار أيضًا.
لتقليل من الدوار يمكنكِ تناول عصير البرتقال أو تناول الطعام أو تنظيم الأنسولين بشكل أفضل.
يمكن استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض بعد تناول الطعام ، فقد تحتاج إلى استشارة الطبيب.
5. النوبة القلبية والسكتة الدماغية
يمكن أن يشير الدوار، إذا كان مصحوبًا بألم في الصدر ، وضيق في التنفس ، وغثيان ، وألم في الذراع إلى الإصابة بسكتة دماغية.. في كبار السن، قد يأتي دون بقية الأعراض ولا يزال يشير إلى سكتة دماغية قادمة أو نوبة قلبية إذا لم تختفِ.