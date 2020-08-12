مصرع 6 أشخاص وإصابة 35 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم

شهدت قرية العجميين بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، مشاجرة كبرى بين أبناء عموم من عائلة نبوى، بسبب خلاف على حد فاصل بالأراضى الزراعية .
وأسفرت المشاجرة عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 35 آخرين بإصابات متفرقة خلال المشاجرة التى استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم .
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وتلقى اللواء رمزي
المزين، مدير الأمن، إخطارا، من مأمور مركز أبشواى بالمشاجرة .
وانتقلت اجهزة الأمن الى القرية وتمت السيطرة
على المشاجرة ، وفرض كردون أمنى حول القرية .
وتبين من التحقيقات حدوث مشاجرة كبرى بين أبناء عموم بعائلة نبوى ، بسبب خلاف على حد فاصل بالأراضى الزراعية .
وتوفي خلال المشاجرة، كل من "عبد المقصود عبد الفتاح (54 عامًا) ومصطفى عبد الفتاح نبوي (50 سنة ) وخليل إبراهيم عبد الفتاح (36 سنه) ، وأشرف مصطفى (41 سنة )، وأحمد محمد (٣٢سنة)،وسيد أحمد (36 سنة ) .
كما أصيب نحو أكثر
من 35 شخصا اخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.
وحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى نيابة أبشواى التى تولت التحقيق.