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حوادث

مصرع 6 أشخاص وإصابة 35 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:08 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

شهدت قرية العجميين بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، مشاجرة كبرى بين أبناء عموم من عائلة نبوى، بسبب خلاف على حد فاصل بالأراضى الزراعية  .


وأسفرت المشاجرة عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 35 آخرين بإصابات متفرقة خلال المشاجرة التى استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم .


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وتلقى اللواء رمزي المزين، مدير الأمن، إخطارا، من مأمور مركز أبشواى بالمشاجرة .


وانتقلت اجهزة الأمن الى القرية وتمت السيطرة على المشاجرة ، وفرض كردون أمنى حول القرية .


وتبين من التحقيقات حدوث مشاجرة كبرى بين أبناء عموم بعائلة نبوى  ، بسبب خلاف على حد فاصل بالأراضى الزراعية  .


وتوفي خلال المشاجرة، كل من "عبد المقصود عبد الفتاح  (54 عامًا) ومصطفى عبد الفتاح نبوي (50 سنة )  وخليل إبراهيم عبد الفتاح (36 سنه) ، وأشرف مصطفى (41 سنة )، وأحمد محمد (٣٢سنة)،وسيد أحمد (36 سنة ) .


كما أصيب نحو أكثر من 35 شخصا اخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.


وحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى نيابة أبشواى التى تولت التحقيق.

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