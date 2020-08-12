مصرع 6 أشخاص وإصابة 35 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم

شهدت قرية العجميين بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، مشاجرة كبرى بين أبناء عموم من عائلة نبوى ، بسبب خلاف على حد فاصل بالأراضى الزراعية .





وأسفرت المشاجرة عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 35 آخرين بإصابات متفرقة خلال المشاجرة التى استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم .





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وتلقى اللواء رمزي المزين، مدير الأمن، إخطارا، من مأمور مركز أبشواى بالمشاجرة .





وانتقلت اجهزة الأمن الى القرية وتمت السيطرة على المشاجرة ، وفرض كردون أمنى حول القرية .





وتبين من التحقيقات حدوث مشاجرة كبرى بين أبناء عموم بعائلة نبوى ، بسبب خلاف على حد فاصل بالأراضى الزراعية .





وتوفي خلال المشاجرة، كل من "عبد المقصود عبد الفتاح (54 عامًا) ومصطفى عبد الفتاح نبوي (50 سنة ) وخليل إبراهيم عبد الفتاح (36 سنه) ، وأشرف مصطفى (41 سنة )، وأحمد محمد (٣٢سنة)،وسيد أحمد (36 سنة ) .





كما أصيب نحو أكثر من 35 شخصا اخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.





وحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى نيابة أبشواى التى تولت التحقيق.