لقربها من هاري.. كيف سرقت ميجان الأضواء من أوجيني في حفل زفافها

أثار كتاب «الملكية في حرب» جدلًا واسعًا بعد نشر العديد من الأسرار وراء خروج الأمير هاري وميجان من القصر الملكي للعيش في كندا.

ومن بين تلك الأسرار كان شعور الأميرة «أوجيني» بالضيق لخطف ميجان ميركل والأمير هاري الأضواء منها خلال حفل زفافها؛ بإعلانهما عن انتظارهما مولودًا جديدًا.





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ووفقًا لما ذكره المؤلفون «أوميد سكوبي» و«كارولين دوراند» في السيرة الذاتية: "قال مصدر مقرب من [الأميرة يوجيني] إنها شعرت أنه كان على الزوجين الانتظار قليلًا قبل نشر الخبر".





وأعلن هاري وميجان للأهل والأصدقاء عن حمل الدوقة، أثناء اليوم الكبير داخل كنيسة القديس جورج بويندسور في أكتوبر 2018.





جاء ذلك رغم قرب الأمير هاري الشديد من الأميرة أوجيني كأصدقاء من قبل زواجه، حيث كانت أوجيني من أوائل الذين اكتشفوا علاقة هاري بميجان.