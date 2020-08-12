سهرة الجمعة.. روائع بليغ حمدي على مسرح النافورة في الأوبرا

يقضي جمهور دار الأوبرا امسية مع الحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي التي تغني بها عظماء المطربين فى مصر والوطن العربي تقدمها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلي وذلك في الثامنة مساء الجمعة 14 اغسطس علي مسرح النافورة منها موسيقي الطير المسافر ، يمكن علي باله حبيبي ، بيقولولي توبي ، الحب إللي كان ، خسارة ، زي الهوا ، طاير يا هوا ، مغرم صبابة ، الخيزرانة ، حب ايه وانساك .. أداء رضوي سعيد ، محمد متولي ، ياسر سليمان ، حنان الخولي وعازف الناى ممدوح سرور .





وولد بليغ حمدى في 7 أكتوبر 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة ، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 اغانى بالاذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه).

تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد واغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها الحانه للشيخ ( سيد النقشبندى ) واشهرها (مولاي).