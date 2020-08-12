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رياضة

سيظل ملعب السلام لنا.. الإنتاج الحربي يتلقى ضربة موجعه قبل لقاء الأهلي ..فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:49 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
كشف خالد مهدي، مدير الكرة بالانتاج الحربي ، عن استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل.

وأكد مهدي، عبر راديو اون سبورت، ان عامر عامر حارس الانتاج الحربي سيغيب رسميا عن مباراة الأهلي لدخوله متأخرا فى فترة الاستعدادات ولن يكون جاهزا ، كما ان احمد يحيي الحارس الثاني كان متواجد منذ بدايه المعسكر.

وشدد مهدي علي ان مختار مختار تعافى تماما من فيروس كورونا ويقود مران الفريق بشكل طبيعي.

وتابع ،أرسلنا للجبلاية قائمة تضم 25 لاعبا ستجرى مسحة كورونا اليوم للمشاركة فى مباراة الاهلي بعد تعافي كل اللاعبين المصابين وعودتهم للتدريبات بشكل طبيعي.

وواصل: "لقد خضنا مباراتين وديتين قبل مواجهة الأهلى ومع ذلك لم يكن كافيا ولكن فضلنا عدم الضغط على اللاعبين واتحاد الكرة بسبب أزمتنا الأخيرة".

وبسؤاله عن استاد السلام سيكون للنادي الأهلي ، أجاب ، استفدنا ماديا من الأهلي وسوف نخوض عليه مباراتنا وفي النهايه سيظل ملعبا للانتاج الحربي.
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