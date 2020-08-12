خاص| طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل وفاة سائق الفريق بـ كورونا

كشف الدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، عن تفاصيل السبب وراء وفاة صبرى عبد الله، سائق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى منذ قليل.





وقال طبيب الإسماعيلي في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن سائق الدراويش أجرى مسحة طبية منذ أسبوع و أثبتت إصابته بفيروس كورونا.





وأضاف دكتور اكرم عبدالعزيز، إن المصاب دخل في عزل بمستشفي الحميات، داخل محافظة الإسماعيلية، وتوفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.





وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد نعى سائق الدراويش.

