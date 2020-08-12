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برلمان

الهضيبي يتفقد لجان الشيوخ بالقليوبية والقاهرة ويحث الناخبين على المشاركة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:45 م
الهضيبي يتفقد اللجان
الهضيبي يتفقد اللجان
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معتز الخصوصى
تفقد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، اللجان الانتخابية بالقليوبية والقاهرة، في اليوم الأخير من انتخابات مجلس الشيوخ.

وحث الهضيبي، في جولاته التفقدية، الناخبين على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، والنزول بقوة في اليوم الأخير من الانتخابات لصناديق الاقتراع وعدم إعطاء الفرصة للدعوات التحريضية أن تفوز على قدرة وإرادة المواطن المصري، في اختيار من يمثله وينوب عنه تحت قبة مجلس الشيوخ الجديد.

ودعا الهضيبي، جميع الناخبين، أن يكونوا خير معاونين لرجال الشرطة في تنظيم العملية الانتخابية، وتحمل مسئولية اتخاذ كافة التدابير الوقائية أثناء عملية التصويت داخل لجان الاقتراع، وعدم التهاون في ارتداء الكمامات، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد نائب رئيس حزب الوفد، بتعامل رجال الشرطة والقضاة والمشرفون على العملية الانتخابية مع الناخبين، وتقديم كافة المساعدات ومد يد العون لهم، لاسيما كبار السن والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، ليسطروا بهذه المواقف صورة مشرفة لمصر في الحدث التي تصنعه وتدعو جموع الشعب المصري للمشاركة فيه.
الهضيبي يتفقد لجان الشيوخ بالقليوبية والقاهرة ويحث الناخبين على المشاركة
الهضيبي يتفقد لجان الشيوخ بالقليوبية والقاهرة ويحث الناخبين على المشاركة
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