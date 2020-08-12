سر فشل زواج ميجان ماركل الأول من منتج أمريكي قبل ارتباطها بالأمير هاري

كشف كتاب سيرة ذاتية جديد عن أسباب فشل زواج " ميجان ماركل " الأول من منتج أمريكي، قبل ارتباطها بالأمير "هاري" وزواجهما في حفل زفاف ملكي أقيم في التاسع عشر من مايو لعام 2018.





وأرجع الكتاب، الذي يحمل عنوان " العثور على الحرية: هاري وميجان وتكوين عائلة ملكية حديثة " والذي أثار بالفعل ضجة واسعة منذ الإعلان عنه، السبب وراء فشل زواجها إلى أن زوجها الأول "لم يعجبه تحقيقها للشهرة".









يذكر أن الكتاب، الذي صدر أمس، الثلاثاء، هو من تأليف الصحفيين المهتمين بشئون العائلة المالكة البريطانية "أوميد سكوبي" و"كارولين دوراند"، وهو يركز بشكل رئيسي على أسباب تخلي الزوجين "هاري" و"ميجان" عن الحياة الملكية.





ويزعم الكتاب أن "تريفور إنجيلسون"، الذي استمر زواجه من " ميجان ماركل " منذ عام 2011 وحتى 2013، كان يحب أن تكون زوجته الممثلة "معتمدة عليه"؛ ويشير هذا الكتاب أيضًا إلى أنهما تباعدا عن بعضهما البعض بمجرد أن حققت "ميجان" شهرة من خلال مشاركتها في المسلسل الأمريكي "Suits".





وأكد مؤلفا الكتاب أن كافة المعلومات الواردة به تعتمد على مصدرين على الأقل؛ وذكرا في كتابهما أنه على الرغم من أن "ميجان" وزوجها الأول "تريفور" تواعدا لمدة سبع سنوات قبل أن يتزوجا، إلا أن زواجهما لم يستمر سوى 23 شهرًا، لأنه تزامن مع حصول "ميجان" على دور هام في المسلسل الشهير، وهو ما أثر سلبًا على علاقتهما.





وورد في الكتاب أن "ميجان" تساءلت خلال حديثها مع أصدقاء مقربين لها، خلال فترة علاقتها بـ"تريفور"، عن السبب وراء عدم إظهاره الدعم لمسيرتها في عالم التمثيل، مع الإشارة إلى أنها كانت تشعر وكأنه "يحب أن تكون معتمدة عليه" وأن يكون هو الشخصية المسيطرة؛ وقالت صديقة مقربة من "ميجان" إنه لدى حصولها على الدور الذي تسبب في شهرتها، تغيرت ديناميكية علاقتهما، ولم يكن ذلك يعجب المنتج الأمريكي.









وكان من ضمن الأسباب التي أدت إلى تدهور علاقتهما الزوجية أيضًا قضاء "ميجان" أغلب وقتها في مدينة "تورونتو" الكندية أثناء تصوير المسلسل، في حين ظل "تريفور" في الولايات المتحدة؛ وبحلول عام 2013، تضاءلت زياراتهما لبعضهما البعض، وحضر "تريفور" حفل توزيع جوائز الأوسكار في شهر فبراير من ذلك العام بمفرده، وبرر ذلك بأنه لم يحصل سوى على تذكرة واحدة؛ وانفصل الزوجان بعد ستة أشهر، وانتهى زواجهما رسميًا في عام 2014.



