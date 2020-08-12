AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رحل الأستاذ.. أشرف زكي ينعى الفنان سناء شافع

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:26 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان الراحل سناء شافع  الذى توفى عن عمر ناهز الـ 77 عاما  . 

ونشر اشرف زكى صورة له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وعلق عليها: " ورحل الاستاذ ". 

اقرأ ايضا :

وغيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.

و شارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.

View this post on Instagram

ورحل الاستاذ

A post shared by Ashraf Zaki - أشرف زكي (@ashrafzakyoffical) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأستاذ.. محمد على رزق بصحبة المخرج خالد جلال على إنستجرام

وفاة الفنان محمود جمعة

وداعا يا أغلى الناس.. أشرف زكي ينعى رجاء الجداوي

حالته مستقرة .. أشرف زكي: سناء شافع ليس مصابا بـ كورونا

بحبك يا لبنان.. أشرف زكي عن انفجار بيروت

أسعد يوم في حياتي.. أشرف زكى يهنئ ابنته بعيد ميلادها

ترشيحاتنا

شرط غريب من "فتاة البحيرة" لحضور حفل خطبتها.. ماذا فعلت؟

محمود البزاوى ناعيا سناء شافع: أستاذ الأجيال

أحمد مسعود حارس المصري: اعتزلت بسبب الأهلي ووالدتي لم تتوفى بـ كورونا

المستشار عبدالله عمر شوضة رئيسا لمحكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى

بالونات غزة تخترق المنظومة الأمنية..انتشار الحرائق في إسرائيل

حبوب مخدرة وجوازة مكملتش.. التفاصيل الكاملة لذبح أحمد على يد خطيبته وعشيقها قبل أيام من الزواج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الحلق.. دون أدوية

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام

سر فشل زواج ميجان ماركل الأول من منتج أمريكي قبل ارتباطها بالأمير هاري