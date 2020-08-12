رحل الأستاذ.. أشرف زكي ينعى الفنان سناء شافع

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وغيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.





وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.





و شارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.