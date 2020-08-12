يتواصل مباشرة مع أبناء الجيزة.. عزة مصطفى تشيد بدور أبو العينين فى انتخابات الشيوخ

قالت الإعلامية عزة مصطفي، إن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، يقدم خدمات كثير لأبناء الجيزة، وذلك خلال انتخابات مجلس الشيوخ.
وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقة المباشرة بين المرشح والناخب تتم بصعوبة وتستغرق وقتا طويلا، موضحة أن هذه العلاقة تتحول الى ثقة و أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على لجان الجيزة، مؤكدة أن مشهد الجيزة مشرف.
واشادت عزة مصطفى بالدور الذي يقوم به النائب محمد أبو العينين، وشعبيته الكبيرة فى الجيزة".
وأوضحت عزة مصطفى، أن النائب محمد أبو العينين يتواصل مع المواطنين ومع شباب المؤسسة الخيرية لحل جميع المشكلات التى يواجهها أى فرد.