يتواصل مباشرة مع أبناء الجيزة.. عزة مصطفى تشيد بدور أبو العينين فى انتخابات الشيوخ

قالت الإعلامية عزة مصطفي، إن

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن

العلاقة المباشرة بين المرشح والناخب تتم بصعوبة وتستغرق وقتا طويلا، موضحة أن هذه العلاقة تتحول الى ثقة و