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لم نرصد مشاكل| تنسيقية الاحزاب: مشاركة بارزة من المرأة وذوي الهمم في انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:51 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
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هاني حسين
قال كريم عبد العاطي المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ يعد الغرفة النيابية الثانية والانتخابات الجارية حاليا ستؤدي إلى عودته للساحة السياسية بعد غياب 7 سنوات.

وأضافت كريم عبد العاطي في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، ان مجلس الشيوخ له العديد من الاختصاصات التي نص عليها الدستور المصري ومنها النظر في التعديلات الدستورية والمشروعات المكملة للدستور والنظر في ما يخص تنمية المجتمع وغيرها من الاختصاصات.

وتابع كريم عبد العاطي:"  مجلس الشيوخ مجلس استشاري في المقام الأول".

وأوضح كريم عبد العاطي أن تنسيقية الاحزاب لديها غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات الشيوخ، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلة تعوق سير العملية الانتخابية  وهناك مشاركة بارزة من المرأة والشباب وذوي الهمم.
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