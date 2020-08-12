بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين يحضر احتفالية افتتاح الأهلي للاستاد الجديد

حرص التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، على الوجود في استاد القلعة الحمراء الجديد بمدينة السلام، استعدادًا لحضور حفل الافتتاح الذي يشهد حضور مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والعديد من الرموز وقدامى النادي.









كان الأهلي أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع التشيكي ميشال بروكيتش، للعمل مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين، وذلك من أجل النهوض بفرق القطاع فنيًّا وبدنيًّا، وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم، لتدعيم صفوف الفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.









وأنهى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اتفاقه مع شركة استادات القابضة على شراء ملعب ستاد السلام كحق انتفاع، وذلك لمدة طويلة الأجل قد تمتد إلى 25 عامًا، حال عدم انشاء ملعب الأهلي خلال تلك المدة.







