رسالة من السيسي لـ سلفاكير ينقلها اللواء عباس كامل| رئيس المخابرات العامة يلتقي بقادة وأعضاء الجبهة الثورية.. وافتتاح المركز الطبى المصرى الجديد بـ جوبا

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= بحث التعاون الثنائي بين مصر وجنوب السودان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على متانة العلاقات بين مصر وجنوب السودان.

والتقى الوزير

، رئيس جهاز المخابرات العامة، بالرئيس سلفاكير، رئيس دولة جنوب السودان، بالإضافة إلى عدد من المسئولين فى الدولة، وقد نقل رئيس المخابرات العامة رسالة من الرئيس السيسي إلى سلفاكير رئيس جنوب السودان أكد فيها على قوة العلاقات بين البلدين.