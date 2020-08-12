رسالة من السيسي لـ سلفاكير ينقلها اللواء عباس كامل| رئيس المخابرات العامة يلتقي بقادة وأعضاء الجبهة الثورية.. وافتتاح المركز الطبى المصرى الجديد بـ جوبا

خلال الزيارة:
= بحث التعاون الثنائي بين مصر وجنوب السودان
= توجيهات رئاسية بتقديم كافة سبل الدعم الطبي اللازم لدولة جنوب السودان
= عقد إجتماعًا مع أعضاء الجبهة الثورية السودانية للوقوف على الترتيبات النهائية للعملية السلمية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على متانة العلاقات بين مصر وجنوب السودان.
جاء ذلك خلال الرسالة التي حملها الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، من الرئيس السيسي إلى سلفاكير، رئيس دولة جنوب السودان.
والتقى الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، بالرئيس سلفاكير، رئيس دولة جنوب السودان، بالإضافة إلى عدد من المسئولين فى الدولة، وقد نقل رئيس المخابرات العامة رسالة من الرئيس السيسي إلى سلفاكير رئيس جنوب السودان أكد فيها على قوة العلاقات بين البلدين.
تضمنت مباحثات رئيس المخابرات العامة خلال زيارته لدولة جنوب السودان لقاء مطولا مع الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار وعدد من المسئولين.
كما عقد رئيس المخابرات العامة إجتماعًا موسعًا مع قادة وأعضاء الجبهة الثورية السودانية للوقوف على الترتيبات النهائية للعملية السلمية بين الفصائل المسلحة ودولة السودان الشقيقة.
في ذات السياق، التقت وزيرة الصحة هالة زايد، مع نظيرتها في دولة جنوب السودان إليزابيث أشواى للتباحث بشأن تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان فى المجال الطبى.
وقامت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ونظيرتها فى دولة جنوب السودان إليزابيث أشواى، مساء اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية في عدد من المراكز الطبية بمدينة جوبا بما في ذلك مركز الكلى المصرى و مستشفى جوبا التعليمي.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتقديم كافة سبل الدعم الطبي اللازم لدولة جنوب السودان وتعهدت الوزيرة بتقديم المزيد من الدعم الطبى لدولة جنوب السودان خاصة فى مكافحة فيروس سي و بي وجائحة كورونا.
وأثناء زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة لجنوب السودان، افتتح الوزير عباس كامل والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية وبرفقتهما عدد من المسئولين فى دولة جنوب السودان المركز الطبى المصرى الجديد بمدينة جوبا وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسئولين فى الشعب الجنوب السودانى.