أتالانتا يتقدم 1-0 على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

تقدم ماريو باسيليتش لفريقه أتالانتا بهدف في شباك باريس سان جيرمان في المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي دوري الأبطال.
باسيليتش سجل الهدف في الدقيقة 26 بتسديدة قوية سكنت شباك نافاس معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.
وجاء تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة أتالانتا كالآتي:
في حراسة المرمى: كيلور نافاس
خط الدفاع: كيرير - كيمبمبي - تياجو سيلفا - بيرنات
خط الوسط: ماركينيوس - جايا - هيريرا
خط الهجوم: نيمار - بابلو سارابيا - ماورو إيكاردي.
ويلاقي الفائز من تلك المباراة في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني.