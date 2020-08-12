أتالانتا يتقدم 1-0 على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

تقدم ماريو باسيليتش لفريقه أتالانتا بهدف في شباك باريس سان جيرمان في المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي دوري الأبطال.





باسيليتش سجل الهدف في الدقيقة 26 بتسديدة قوية سكنت شباك نافاس معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.



