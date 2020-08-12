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أخبار البلد

خلال يومى انتخابات الشيوخ.. مايا مرسى تشيد بمشاركة المرأة في عملية التصويت

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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أمل مجدى
أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة بما شهدته انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ من مشاركة قوية للمرأة المصرية بجميع محافظات الجمهورية منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت على مدار اليومين.

وقالت الدكتورة مايا مرسى: " المرأة المصرية كانت على عهدها مع الوطن وتوجت الانتخابات بمشاركتها القوية، متحدية حرارة الجو المرتفعة، وجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وأدت واجبها ملتزمة بالاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار الفيروس، ولن ننسى المشاركة المتميزة للسيدات كبار السن وذوى الإعاقة التى لم تثنيهن آية معوقات عن أداء واجبهن".

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة أن مشاركة المرأة المصرية في هذه الانتخابات سوف تضاف إلى سجل المشاركة المشرفة لها بجميع الاستحقاقات الدستورية السابقة التي شرفت مصر وأبهرت العالم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن مصر هى الكسبانه فى الانتخابات بالصورة المشرفة التي ظهرت بها أمام العالم، مثمنة الجهود المتميزة للهيئة الوطنية للانتخابات التى أظهرت الانتخابات بهذه الصورة المشرفة.
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