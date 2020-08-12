خلال يومى انتخابات الشيوخ.. مايا مرسى تشيد بمشاركة المرأة في عملية التصويت

أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة بما شهدته انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ من مشاركة قوية للمرأة المصرية بجميع محافظات الجمهورية منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت على مدار اليومين.





وقالت الدكتورة مايا مرسى: " المرأة المصرية كانت على عهدها مع الوطن وتوجت الانتخابات بمشاركتها القوية، متحدية حرارة الجو المرتفعة، وجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وأدت واجبها ملتزمة بالاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار الفيروس، ولن ننسى المشاركة المتميزة للسيدات كبار السن وذوى الإعاقة التى لم تثنيهن آية معوقات عن أداء واجبهن".





وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة أن مشاركة المرأة المصرية في هذه الانتخابات سوف تضاف إلى سجل المشاركة المشرفة لها بجميع الاستحقاقات الدستورية السابقة التي شرفت مصر وأبهرت العالم.



