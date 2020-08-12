النسر وكلمة الخطيب.. 40 صورة وفيديو لكواليس افتتاح ستاد الأهلي

افتتح مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب ، وقيادات النادي التنفيذية، مساء اليوم ستاد الأهلي بمدينة السلام، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد، في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة.





شهد مراسم حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ومحمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة WE والعديد من القيادات والمسئولين والشخصيات البارزة، بالإضافة إلى رموز وقدامى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وفي كلمته وجه محمود الخطيب رئيس النادي الشكر للواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي الراحل منذ أسابيع قليلة ، مشيرا الى انه كان رمزا وطنيا ويعمل من اجل مصر دائما ، ونفس الأمر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يساند جميع المؤسسات الرياضية والأندية





وقال الخطيب ، لا نتحدث كثيرا الا بعد التنفيذ ولا ننشغل بمن يريد إفشال النادي بدلا من ان يفكر في نجاحه ، لابد ان تفرحوا وتسعدوا بالأهلي فهو قيمة كبيرة ، ولا نتدنى لأسلوب الآخرين وسنأخذ حقنا بالقانون





بدأت مراسم الافتتاح بإذاعة السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أغنية «الأهلي كيان»، تزامنًا مع الألعاب النارية والليزر، وتلتها كلمة من زاهي حواس، وزير الدولة لشئون الآثار الأسبق





ومن أهم التعديلات التي شهدها استاد الأهلي وضع اسم النادي والراعي الرئيسي على اليافطة الرئيسية للملعب، كما تم تغيير ألوان كراسي المدرجات بالكامل من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر وترقيمها، ليصبح أول ملعب في مصر مرقم بشكل كامل، بجانب تعليق لافتات ضخمة فوق المدرجات وحول الملعب بالكامل تبرز هوية الأهلي، كلافتات «نادي القرن، وأعظم نادي في الكون».





رصدت عدسة صدى البلد ، نسر الأهلي الذي تم تجهيزه ليحلق فوق ستاد السلام في احتفالية حصول القلعة الحمراء على حق انتفاع الملعب 25 عاما .





وزينت العديد من كؤوس وبطولات النادي الأهلي المختلفة، يتوسطها درع الدوري، صالة استاد النادي الجديد في مدينة السلام.





استاد الأهلي بمدينة السلام شهد تزويده بشاشات عملاقة، لتوفير كل سبل الراحة للجماهير والحضور خلال المباريات الرسمية التي يخوضها الفريق الأول للكرة بالنادي.





وتم تزويد قاعة المؤتمر الصحفي بشاشة جديدة، كما تم توفير شاشات خارج محيط الملعب.





وبحضور طاقم تحكيمي بقيادة سمير عثمان ، وكانت ضربة البداية للخطيب. وتم ختام الاحتفالية بمباراة قوية بين قدامى النادي الأهلي قدامى،



