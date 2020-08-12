قصص كفاح أوائل الثانوية الأزهرية .. طالبة كفيفة وعامل في مصنع هزما الواقع

ألمح الطالب عبد الله وليد السيد عبدالله، الأول على معهد العلوم الإسلامية بالأزهر الشريف، إلى أنه رغم تفوقه لم يتوقع أن يكون من الأوائل، مضيفًا: اتصل بي مكتب شيخ الأزهر نحو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وبارك لي الإمام بنفسه على النجاح، وحثني على الاهتمام بعلاقتي بالله بالمداومة على أداء العبادات والطاعات، وعلى رأسها بر الوالدين»، متابعا: «أراد تهنئة والديّ بنفسه ولكنهما لم يكونا متواجدين في المنزل في هذا الوقت».









وذكر الأول على العلوم الإسلامية : «عندما علم أهلي لم يستوعبوا الفرحة خاصة والديّ حتى الآن، وأود تقديم كل الشكر لهما فهما السند، وجدي وجدتي، وشيخ الأزهر على فتح معهد العلوم الإسلامية لنا، فهو لم يكن موجودًا قبل تولي فضيلته المشيخة، وأحب أشكر أصدقائي على روحهم الجميلة، فكانوا أول من هنأوني بعد الإمام الأكبر وأهلي».









ونوه بأنه كان يذاكر قبل مستجدات فيروس كورونا أولا بأول، مع عدم ضغط نفسه في المذاكرة، كما كان يحب متابعة كرة القدم للغاية، لكن آخر شهرين اجتهد جدًا في المذاكرة، مضيفا: "أعتبر الولد الوحيد على بنتين أصغر مني، فكنت أود أن أفرح والدي جدًا، وأكون قدوة لاخواتي من بعدي".









وأشار إلى أن العملية الامتحانية كانت تسير وسط إجراءات احترازية مشددة، كما كان يحرص ويحافظ على نفسه أيضًا باتباع كافة الإجراءات الوقائية، مبينًا: "أسهل المواد بالنسبة لي الثقافية عدا التاريخ فكان يأخذ مني مجهودًا أكبر نظرًا للتفاصيل الدقيقة، وكذا المواد الشرعية".







