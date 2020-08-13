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أخبار العالم

إسرائيل تشن ضربات جوية عنيفة على غزة.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، في أنباء عاجلة، بأن طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت ضربات جوية عنيفة على عدة مناطق بقطاع غزة. 

وقالت قناة "فلسطين اليوم" إن الطيران الإسرائيلي قصف أيضًا بصاروخين أراضي زراعية شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة. 

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية نقطة رصد تابعة لإحدى الفصائل الفلسطينية وسط القطاع، وأطلقت نيران الأسلحة الرشاشة تجاه نقطة أخرى شرق المحافظة الوسطى.

وكان ذلك بعد يوم واحد من تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه بيني جانتس، بالرد بقوة على إطلاق نشطاء فلسطينيين دفعات من البالونات التي تحمل مواد حارقة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع مخلفة 60 حريقًا.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت أول أمس معبر كرم أبو سالم، وهو المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع تجاه مستوطنات يهودية.

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