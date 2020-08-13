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أخبار العالم

شاهد.. لحظة القبض على مصري في إيطاليا احتجز رهائن في كنيسة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت الشرطة الإيطالية، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لحظة إلقاء القبض على شاب مصري احتجز أحد حراس كاتدرائية مدينة ميلانو كرهينة. 

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن عملية اختطاف الرهينة جرت حوالي الساعة الواحدة ظهرا أمس، الأربعاء، بالقرب من ساحة دوومو، حيث توجه الشاب المصري نحو الحارس وأخرج سكينًا وهدد بقتله. 

وبعد احتجاز الحارس لبضع دقائق تحت تهديد السكين، وبفضل وساطة وضبط نفس رجال الأمن الإيطاليين نجحوا في إطلاق سراح الرهينة وإقناع المحتجز بتسليم نفسه من دون مقاومة، وجرى اقتياده إلى مركز الشرطة.

وقالت "روسيا اليوم" إن الشاب المصري لديه  تصريح إقامة صدر في العام 2010 من قبل الشرطة كما لديه سابقة لمحاولة سطو غير لائقة ارتكبها في العام 2016 في مطار مالبينسا. في ذلك الوقت، كان يعيش الشاب في بلدة بارانزاتي بمقاطعة ميلانو.

وأشارت إلى أن دوافعه لا تزال مجهولة وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاعتداء لا صلة له بالإرهاب،.

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