بعد رحيل رمضان صبحي.. 3 نجوم يفتحون النار على لاعب الأهلي السابق

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع بسبب رحيل اللاعب رمضان صبحى من النادى الأهلى، وانتقاله إلى نادى بيراميدز؛ وهو ما دفع عددًا من النجوم إلى التعليق على رحيله، وأبداوا آراءهم فى الأزمة التى أثارها رمضان داخل الأهلى.

نرصد فى التقرير التالى أبرز ردود فعل النجوم على انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز.

أحمد السعدني

كتب الفنان أحمد السعدنى، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تعقيبا على رحيل اللاعب رمضان صبحى من النادى الأهلى إلى نادى بيراميدز، ويضع حلا جذريا للنادى الأهلى من أجل التغلب على مثل هذه الأزمات.





وقال "السعدنى"، "الكلام اللي بجد في القصة دي ان نظام التفاوض في النادي يجب ان يكون اوروبي والاهلي دايمًا سباق وهو اول نادي مصري لازم يعمل كده".





وأضاف "الباقي حيقلده بعدها ادفع مرتب كل لاعب حسب قيمته الفنيه واحتياجي ليه مش فئه اولي وتانيه والكلام ده ساعتها مش حيضيع منك ابدًا لاعب مهم".



