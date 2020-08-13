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فن

بعد رحيل رمضان صبحي.. 3 نجوم يفتحون النار على لاعب الأهلي السابق

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:48 ص
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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أحمد إبراهيم
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع بسبب رحيل اللاعب رمضان صبحى من النادى الأهلى، وانتقاله إلى نادى بيراميدز؛ وهو ما دفع عددًا من النجوم إلى التعليق على رحيله، وأبداوا آراءهم فى الأزمة التى أثارها رمضان داخل الأهلى. 

نرصد فى التقرير التالى أبرز ردود فعل النجوم على انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز. 

أحمد السعدني
كتب الفنان أحمد السعدنى، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تعقيبا على رحيل اللاعب رمضان صبحى من النادى الأهلى إلى نادى بيراميدز، ويضع حلا جذريا للنادى الأهلى من أجل التغلب على مثل هذه الأزمات. 

وقال "السعدنى"، "الكلام اللي بجد في القصة دي ان نظام التفاوض في النادي يجب ان يكون اوروبي والاهلي دايمًا سباق وهو اول نادي مصري لازم يعمل كده". 

وأضاف "الباقي حيقلده بعدها ادفع مرتب كل لاعب حسب قيمته الفنيه واحتياجي ليه مش فئه اولي وتانيه والكلام ده ساعتها مش حيضيع منك ابدًا لاعب مهم".  

نبيل الحلفاوى 
من جانبه، علق الحلفاوي فكتب عبر تدوينة "بصراحة فوجئت واتضايقت. مش من رمضان لكن عشانه".

وأضاف الفنان نبيل الحلفاوي عبر "تويتر"، "كنت أتوقع تركه للأهلي إن فضّل الاحتراف خارجيا.. لم أتخيل أن يبقى في مصر ويغادر الأهلي.. رمضان عاد لمستواه وأفضل عندما عاد للأهلي. أراه قرارا غير موفق.. يمكن مؤثرات عائلية لها دخل.. يمكن. عموما أتمنى صعوده المستمر لصالح المنتخبات المصرية".

بيومى فؤاد
وفي السياق، وجه الفنان بيومي فؤاد، رسالة قاسية إلى نجم المنتخب الوطنى رمضان صبحى عقب رحيله عن النادي الأهلي.

وقال بيومى أثناء ظهوره على قناة الأهلى بالتزامن مع افتتاح الاستاد الجديد "ألف مبروك يا رمضان وربنا يوفقك، وبجد يا ابني والله العظيم ربنا يوفقك".

تابع "عاوز أقولك وأقول لكل الأهلاوية وجمهور الأهلي محدش يزعل ومحدش يخاف مبتقفش على حد، حد ينسى عصام الحضري".

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" غضبا من قبل جماهير النادى الأهلى والتى استقبلت خبر انتقال رمضان صبحي بصدمة كبيرة فى ظل المكانة الكبيرة التى كان يحظى بها اللاعب داخل قلوب الأهلاوية.

وكان رمضان صبحي يعد اللاعب "رقم واحد" لدى جماهير النادى الأهلى فى الوقت الحالى نتيجة تأكيده الدائم عشقه للمارد الأحمر وتأكيده المستمر على عدم لعبه داخل أى ناد فى مصر سوى للنادى الأهلي وهو ما زاد الأمور وجعًا بالنسبة للجماهير الحمراء بمجرد سماع نبأ انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.

وجاء إعلان الأهلى رغبة رمضان صبحي فى الانتقال إلى بيراميدز لينهى قصة "ابن النادى" اللقب الذى كان يتمتع به اللاعب طوال السنوات الماضية من قبل جماهير النادى الأهلي.
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