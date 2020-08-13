بعد رحيله عن نادي القرن.. 3 نجوم يهاجمون رمضان صبحي.. بيومي فؤاد: الأهلي لا يقف على أحد.. ونبيل الحلفاوي: قراره غير موفق

نبيل الحلفاوي: اتضايقت وفوجئت

أحمد السعدني: نظام التفاوض في النادي يجب أن يكون أوروبيا





شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع بسبب رحيل اللاعب رمضان صبحى من النادى الأهلى وانتقاله إلى نادى بيراميدز وهو الأمر الذى دفع عددا من النجوم إلى التعليق على رحيله وإبداء آرائهم فى الأزمة التى أثارها رمضان داخل النادى الأهلى.





نرصد فى التقرير التالى أبرز ردود فعل النجوم على انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز.





أحمد السعدني

نشر الفنان احمد السعدنى تعليقا عبر حسابه على موقعه التواصل الاجتماعى تويتر تعقيبا على رحيل اللاعب رمضان صبحى من النادى الاهلى الى نادى بيراميدز ويضع حلا جذريا للنادى الاهلى من اجل التغلب على مثل هذه الازمات.





وقال السعدنى : "الكلام اللي بجد في القصة دي ان نظام التفاوض في النادي يجب ان يكون اوروبي والاهلي دايمًا سباق وهو اول نادي مصري لازم يعمل كده.





واضاف السعدنى قائلا : "الباقي حيقلده بعدها ادفع مرتب كل لاعب حسب قيمته الفنيه واحتياجي ليه مش فئه اولي وتانيه والكلام ده ساعتها مش حيضيع منك ابدًا لاعب مهم".





نبيل الحلفاوي

وقال الحلفاوي : "بصراحة فوجئت واتضايقت. مش من رمضان لكن عشانه".





وأضاف الفنان نبيل الحلفاوي عبر تويتر :"كنت أتوقع تركه للأهلي إن فضّل الاحتراف خارجيا.. لم أتخيل أن يبقى في مصر ويغادر الأهلي.. رمضان عاد لمستواه وأفضل عندما عاد للأهلي. أراه قرارا غير موفق.. يمكن مؤثرات عائلية لها دخل.. يمكن. عموما أتمنى صعوده المستمر لصالح المنتخبات المصرية".





بيومى فؤاد

وجه الفنان بيومي فؤاد رسالة قاسية لنجم المنتخب الوطنى رمضان صبحى عقب رحيله عن النادي الأهلي.





وقال بيومى أثناء ظهوره على قناة الاهلى بالتزامن مع افتتاح الأستاد الجديد: ألف مبروك يا رمضان وربنا يوفقك، وبجد يا ابني والله العظيم ربنا يوفقك".





تابع: "عاوز أقولك وأقول لكل الأهلاوية وجمهور الأهلي محدش يزعل ومحدش يخاف مبتقفش على حد، حد ينسى عصام الحضري".





واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك وتويتر " غضبا من قبل جماهير النادى الأهلى والتى استقبلت خبر انتقال رمضان صبحي بصدمة كبيرة فى ظل المكانة الكبيرة التى كان يحظى بها اللاعب داخل قلوب الأهلاوية .





وكان رمضان صبحي يعد اللاعب رقم واحد لدى جماهير النادى الأهلى فى الوقت الحالى نتيجة تأكيده الدائم عشقه للمارد الأحمر وتأكيده المستمر على عدم لعبه داخل أى ناد فى مصر سوى للنادى الأهلي وهو ما زاد الأمور وجعًا بالنسبة للجماهير الحمراء بمجرد سماع نبأ انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز .



