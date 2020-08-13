بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر قصتها على صفحتها بموقع التواصل

الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زينب فياض باطلالة جذابة وساحرة وأنيقة خطفت أنظار جمهور إنستجرام ومتابعيها ليتغزل فيها فتيات و رجال حيث ارتدت فستانا أنيقا ساحرا.



أطلت بفستان رائع ذات اللون الموف، بأكمام شفافة، حاملة تروتةةالورودةالجميلة، المتماشية مع إطلالتها.

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واعتمدت في المكياج على الألوان الجذابة وأحمر شفاه بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

و حرصت زينب فياض على ترك شعرها البنى مندسل على الأكتاف ، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقد الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.



وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.



وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.