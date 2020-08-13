بسبب الإساءة للنبي.. هاشتاج "إلا رسول الله" يتصدر تويتر.. صور





دشن رواد التواصل الإجتماعي في الهند هاشتاج " إلا رسول الله" ، في مناشدة لمسلمي العالم للتضامن معهم ضد ما قامت الهند به من تعتيم على الأمر لكن وصل الأمر إلى الاحتجاجات التي نتج عنها اصابات بين الأمن و شباب مسلمين في الهند .





بدأت القصة عندما كتب أحد أقارب الساسة في الهند منشور يسئ للنبي و الديانة الإسلامية ، فاحتج المسلمون اعتراضا على ما كتبه ذلك الشخص في المنشور الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن و يبدو أنه قد أزاله و لكن لم يتمكن من إزالته داخل نفوس الشباب المسلمين في تلك البلدة بالهند .





جدير بالذكر أن الاحتجاجات نتج عنها وفاة 3 أشخاص ، و إصابة 60 شخص على الأقل ، مما دفع الشباب في الهند لتدشين الهاشتاج ، و نجحو في الوصول للمسلمين حول العالم و تفاعلوا مع الهاشتاج مطالبين الحكومة بالقبض على ذلك الشخص .

تصدر هاشتاج " إلا رسول الله" قائمة التداول على موقع التغريدات القصيرة تويتر ، بعد أن اندلعت احتجاجات مسلمي الهند على قام به أحد أقارب الساسة المحليين صورة اعتبرها المسلمين في الهند إساءة للنبي و الاسلام و المسلمين .