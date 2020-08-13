AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب الإساءة للنبي.. هاشتاج "إلا رسول الله" يتصدر تويتر.. صور

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:07 م
الشرطة الهندية
الشرطة الهندية
Advertisements
مريم صليب
تصدر هاشتاج " إلا رسول الله" قائمة التداول على موقع التغريدات القصيرة تويتر ، بعد أن اندلعت احتجاجات مسلمي الهند على قام به أحد أقارب الساسة المحليين صورة اعتبرها المسلمين في الهند إساءة للنبي و الاسلام و المسلمين . 

دشن رواد التواصل الإجتماعي في الهند  هاشتاج " إلا رسول الله" ، في مناشدة لمسلمي العالم للتضامن معهم ضد ما قامت الهند به من تعتيم على الأمر لكن وصل الأمر إلى الاحتجاجات التي نتج عنها اصابات بين الأمن و شباب مسلمين في الهند . 

بدأت القصة عندما كتب أحد أقارب الساسة في الهند منشور يسئ للنبي و الديانة الإسلامية ، فاحتج المسلمون اعتراضا على ما كتبه ذلك الشخص في المنشور الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن و يبدو أنه قد أزاله و لكن لم يتمكن من إزالته داخل نفوس الشباب المسلمين في تلك البلدة بالهند . 

جدير بالذكر أن الاحتجاجات نتج عنها وفاة 3 أشخاص ، و إصابة 60 شخص على الأقل ، مما دفع الشباب في الهند لتدشين الهاشتاج ، و نجحو في الوصول للمسلمين حول العالم و تفاعلوا مع الهاشتاج مطالبين الحكومة بالقبض على ذلك الشخص . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حنان إبراهيم تكتب: الفيل المفخخ

تنديدًا بـ منشور مسيء للنبي محمد.. مقتل شخصين خلال احتجاجات عنيفة في الهند.. فيديو

محتجون على منشور مُسيء للنبي محمد.. ارتفاع عدد القتلى في الهند إلى 3 برصاص الشرطة

حدث ليلا.. تشكيك دولي في لقاح كورونا الروسي.. مصرع 6 وإصابة 35 في مشاجرة بالفيوم.. عمرو دياب يحمل دينا الشربيني

ترشيحاتنا

صرف إعانة عاجلة لأسر ضحايا غرق معدية البحيرة

علاء الشربيني يهنئ محمد إمام على مسلسله الجديد.. شاهد

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

كارثة نووية قد تحل بالعالم قريبًا.. الأقمار الصناعية رصدت السر الخطير

شاومي تكشف عن هاتف Mi 10 Ultra الجبار.. السعر والمواصفات الكاملة..صور

أرخص آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط.. عرض الخميس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون

رسميا.. ليفربول يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد.. صور

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها