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سيارات

ماذا يحدث عند إزالة الثيرموستات من السيارة؟

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:22 م
ماذا يحدث عند إزالة
ماذا يحدث عند إزالة الثيرموستات من السيارة؟
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منة الله عبد الحميد
يلعب الثيرموستات دورًا هامًا في الحفاظ على درجة حرارة السيارة، والحفاظ على كفاءة السيارة لأطول وقت ممكن وإطالة عمرها الافتراضي.  

الثيرموستات هو عبارة عن جهاز صغير يتم استخدامه للحفاظ على درجة حرارة الجسم أو مكان معين من خلال التحكم به بشكل أوتوماتيكي، ويمكن له أن يقوم بشكل ألي بتشغيل جهاز التدفئة عند انخفاض درجة حرارة أو جهاز التبريد عند ازدياد درجة الحرارة.

لذلك يقدم موقع »صدى البلد» الإخباري أبرز الأشياء عند إزالة الثيرموستات. 


1- عندما تقوم بإزالة الثيرموستات من السيارة، تقل كفاءة الزيت وتصل لدرجة لزوجة كبيرة وعلى المدى الطويل يؤدي إلى  تدمير المحرك. 

2- استهلاك معدل وقود البنزين بشكل كبير. 

3- حدوث مشاكل في الانبعاثات، وتلف في علبة البيئة. 

وهناك بعض العلامات التي تدل على تلف الثيرموستات من خلال سخونة المحرك في مدة قصيرة، عدم وصول المحرك إلى درجة حرارته المطلوبة، تسرب سائل التبريد بصورة كبيرة، أو جود خلل في الثيرموستات.

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