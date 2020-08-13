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أخبار العالم

قرار سعودي جديد بشأن الحرمين بسبب كورونا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:24 م
الحرمين
الحرمين
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محمود نوفل
أعلنت الإدارة العامة لشئون المسجدين الحرام والنبوي قرارًا جديدًا بشأن المسجدين وذلك كأحد تداعيات جائحة فيروس كورونا الذي يضرب العالم منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت الإدارة العامة لشؤون الحرمين ان القرار الذي أصدره الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإنشاء إدارة بمسمى "إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة" يرتبط إداريًا بالإدارة العامة للشؤون الخدمية.

وألمحت الإدارة الي ان القرار يأتي حرصًا من الرئاسة لتوفير بيئة مناسبة، ومناخ تعبدي آمن ومناسب، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتوعوية، وذلك لضمان راحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين من الحجاج والعمار والزوار.

يذكر أن الرئاسة عملت خلال فترة تفشي الجائحة على توفير جميع التدابير الوقائية والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين بالمشاركة مع عدة جهات للحفاظ على سلامة العاملين.
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