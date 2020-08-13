أخبار التوك شو| ترحيل مصروفات الباص للعام المقبل.. ارتفاع نسب الرطوبة إلى 80%.. فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال اليوم، الخميس العديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها في السطور التالية...





قال أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات بوزارة التموين، إن مبادرة مايغلاش عليك لتشجيع المنتج المحلى لصالح المستهلك، لافتًا إلى أن المبادرة يشترك فيها 9 آلاف من التجار والصناع ويقدموا الخصومات على المنتجات سواء سلع معمرة أو غير معمرة، لافتًا إلى أن نسب التخفيض تتراوح ما بين 10 و20%.





وأضاف: رئيس الإدارة للرقابة والمعاملات بوزارة التموين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن التخفيضات ستنشط الأسواق، المستفيدين من المبادرة المواطنين الذين يحملون بطاقة تموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد وألف جنيه للبطاقة، بينما المواطن العادي سيتمتع بخصم بنسب معينة.





قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، إن الأحقية القانونية طبقًا لقانون 181 لسنة 2018 توضح أن الخدمة التي لم تقدم أو تقدم ويكون فيها انتقاص فى الخدمة اما تعاد مرة أخرى، أو ترد قيمتها للمستهلك، ووفقًا للدراسات تم الاتفاق على ترحيل مصروفات الباص المدرسي للعام الدراسى المقبل.





وأضاف أحمد سمير، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن القرار سيصدر من مجلس إدارة الجهاز فى الوقت المناسب وسيحفظ لكل شخص حقه، مشيرًا إلى أنه فى ظل استمرار العملية التعليمية سيتم خصم الباص فى العام الترم الثانى للعام الدراسي الماضي من قيمة المصروفات التى ستطلب من أولياء الأمور فى الترم الثانى فى العام الدراسي الجديد.









قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس مائل للحرارة في القاهرة، معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد، لافتًا إلى أن زيادة نسبة الرطوبة والتي تصل إلى 85% على السواحل الشمالية، و80% على القاهرة هى التى تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم.





وأضاف شاهين فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الأجواء صيفية، ويتبقى شهر على نهاية فصل الصيف ويبدأ بعد ذلك فصل الخريف.





أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، أن اللقاح الروسي الجديد، لم يمر بكل مراحل التجارب السريرية، وهم ثلاث مراحل، لافتا إلى أنه تم إنتاجه في سرية، دون الكشف عن كل جوانب السلامة الخاصة به.





وأضاف الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية، لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم اختبار اللقاح الروسي بنسبة 10% فقط، من إجمالي التجارب السريرية، والتي تتكون من ثلاث مراحل، موضحًا أنه لم يمر سوى بمرحلتين فقط من الاختبار.





استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية dmc، تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13-8-2020.





سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 779 جنيها.





بينما سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 909 جنيهات.





وسجل جرام الذهب 24 سعر 1039 جنيها.





ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7272 جنيها.





قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك 173 لقاحا محتمل للتعامل مع فيروس كورونا، موضحًا أن 8 لقاحات فقط هي من دخلت المرحلة الثالثة من التجارب.





قال الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التحول إلى العدادات الكودية من نظام الممارسة تنطبق على الأماكن المخالفة.





وأضاف أيمن حمزة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية ، أن نظام الممارسة هو عبارة عن محاضر بسير التيار الكهربي، يدفع مالك الوحدة بموجبها غرامة تقديرية إلى حين تقنين وضع الوحدة السكنية .





قال الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب، إن اليوم العالمى للشباب فرصة لتبادل الآراء وتمكين طاقات الشباب والتميز وإبراز قدراتهم في هذا اليوم، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة أقرت هذا اليوم ليصبح يوم للاحتفال بشباب فى العالم كله.





وأضاف مساعد وزير الشباب، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه سيتم تنفيذ عدد من الاحتفالات فى المدينة الشبابية بحي الأسمرات يوم السبت القادم 15 أغسطس، ويعقب ذلك حفل فني، بينما اليوم سيتنظم المنظمة الكشفية العربية احتفالًا افتراضيًا من خلال برنامج زووم.









قالت نائبة محافظ الإسكندرية، جاكلين عازر، إن تمكين الشباب مفهوم كبير جدًا راعته الدولة المصرية منذ وقت كبير، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح يولي اهتماما خاصا بتمكين الشباب من خلال التدريب والتأهيل وثقل المواهب والمهارات.





وأضافت نائبة محافظ الإسكندرية، فى مداخلة على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الدولة أطلقت برنامج الرئاسي لشباب القيادة والأكاديمة للتدريب والتي تعمل على التدريب بشكل عملى وثقل المهارات وتعليم الشباب كيفية حل القضايا الخاصة بالدولة وطرح حلول عملية للمشكلات.



