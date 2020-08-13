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أخبار العالم

عناصر الإخوان في مدينة الزاوية الليبية يعلنون استقالتهم وحل فرع الجماعة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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أحمد محرم
أفاد موقع "ليبيا مباشر" بأن عناصر جماعة الإخوان في مدينة الزاوية الليبية أعلنوا استقالتهم من الجماعة وحل فرعها في المدينة.

وكشفت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، عن رصد فرقاطة تركية أثناء دخولها حوض ميناء الخمس البحري الليبي، في وقت تواجد فرقاطة ثانية لا تزال خارج الحوض، حيث ترافقهما طائرة حربية. 

وكشفت مستندات جديدة، نشرتها وسائل إعلام ليبية، عن فصل جديد من خيانة حكومة الوفاق وبيع مؤسسات ليبيا وثرواتها إلى تركيا.

وتشير الوثائق الرسمية إلى عقد بين مالية الوفاق، وشركة "اس سي كي" التركية للتجارة الخارجية؛ شأن أعمال الجمارك ومراقبة البضائع الواردة إلى ليبيا.

وبحسب صحيفة "الساعة 24"؛ يعتبر الاتفاق بمثابة عقد تأميم للجمارك الليبية في يد الشركة التركية لمدة 8 سنوات.

وأوضحت أن العقد تفرض من خلاله الوفاق سيطرتها على الموانئ الجوية والبحرية في غرب البلاد.

وأشارت إلى عدم الإعلان عن مناقصة للشركات المحلية والدولية للتقدم بأوراقها للحصول على ترسية لتنفيذ مشروع تعقب ومتابعة البضائع الموردة عبر النظام الإلكتروني إلى ليبيا.
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