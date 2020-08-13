تلقيت وعائلتي جرعة منه.. رئيس صندوق الاستثمار الروسي يكشف تفاصيل جديدة عن لقاح كورونا

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، إن السلطات الصحية في موسكو أكدت سلامة لقاح كورونا وفعاليته، موضحا أن التجارب على الحيوانات نجحت 100%.





وأضاف ديميترييف، في تصريحات لـ"العربية"، أن الهجوم ضد لقاح كورونا الروسي كان بدوافع، لافتا إلى أنه تلقى هو وعائلته جرعة من هذا اللقاح الذي يعد الأول في العالم.





وأشار إلى أن لقاح كورونا الجديد متاح للعديد من الدول، مستطردا أن روسيا نشرت معلومات كثيرة حوله.





وأكد أن سعر اللقاح سيكون متاحا قريبا، والإنتاج سيكون في نوفمبر، لافتا إلى أن روسيا لا تفرضه على أحد.





وشدد على أن من تلقى اللقاح لن يصاب بفيروس كورونا لفترة من الزمن.





كانت وزارة الصحة الروسية، منحت الثلاثاء الماضي، أعلنت الموافقة التنظيمية لأول لقاح لفيروس كوفيد -19 في العالم، والذي طوره معهد جيماليا في موسكو ، بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية.





وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ابنته كانت ضمن من تم حقنهم باللقاح الجديد ضد كوفيد 19.





وأشار بوتين إلى أن "روسيا ستبدأ قريبا إنتاج لقاح كورونا على مستوى واسع"، مشددا على أن "عملية التطعيم باللقاح ستكون متوفرة لجميع المواطنين الروس قريبا ودون مقابل مادي وستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية وصولا إلى كبار السن المهددون وأخيرا إلى المواطنين العاديين".



