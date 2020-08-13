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رياضة

الدوري الممتاز.. رضا الويشي يسجل هدف تعادل نادي مصر في شباك أسوان.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:42 م
نادي مصر
نادي مصر
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محمد السعيد
أحرز رضا الويشي مهاجم نادي مصر هدف التعادل لفريقه في شباك أسوان، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف من لمسة أسيست رائع من أحمد الشيخ برأسه لـ رضا الويشي الذي سددها في المرمى لتسكن الشباك، وتصبح النتيجة 1 - 1.

ويطمح نادي مصر في انتزاع الثلاث نقاط من أسوان، للحفاظ على آماله في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.

وتعد مباراة اليوم هي أول مواجهة رسمية لكلا من أسوان ونادي مصر، منذ توقف النشاط الكروي في  مصر منتصف شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري بـ 18 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 18 والأخير بـ 11 نقطة.
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