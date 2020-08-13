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رياضة

ميسي يثير القلق فى برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ فى دوري الأبطال

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:34 م
ميسي
ميسي
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محمد رشاد
كشف برنامج "شيرينجيتو" الإسباني الشهير، أن ليونيل ميسي نجم هجوم فريق برشلونة، بدا وكأنه يُعاني من إصابة خلال رحلته من كتالونيا إلى لشبونة، استعدادًا لملاقاة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

النادي الكتالوني سيواجه بايرن ميونخ في ربع النهائي، بعدما انتصر على نابولي بنتيجة 3-1، بإياب دور الـ16 بالتشامبيونزليج، ليتأهل بنتيجة (4-2) بعدما تعادل ذهابًا بهدفٍ لمثله، بينما تأهل بايرن ميونخ بعد سحق تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل بنتيجة (7-1) مُستفيدًا من انتصاره ذهابًا بثلاثية نظيفة.

ميسي كان تعرض لإصابة بكدمة قوية في كاحل ساقه اليسرى، وعلى مدار اليومين الماضيين تدرب بشكل طبيعي.

لكن البرنامج الإسباني الشهير، كشف في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ميسي بدا وكأنه يُعاني من إصابة، حيث كان "يعرج" بعد مغادرة حافلة فريقه.

وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان ميسي لديه القدرة على التواجد في مباراة بايرن ميونخ، غدًا مساء الجمعة، بربع نهائي دوري الأبطال.

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