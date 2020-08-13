الغضبان: اختيار بورسعيد ضمن المحافظات الأكثر استجابة للشكاوى على مستوى مصر إنجاز كبير

وتعد مبادرة صوتك مسموع إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية على مستوى محافظات مصر، لحل شكاوي المواطنين ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها وحلها في أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى، عبر الوسائل المقررة للمبادرة.



