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محافظات

الغضبان: اختيار بورسعيد ضمن المحافظات الأكثر استجابة للشكاوى على مستوى مصر إنجاز كبير

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالجهود المبذولة من فريق عمل صوتك مسموع التابع للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والذي قام فريق المبادرة في المركز التكنولوجي بالمحافظة بالتعاون مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات المحافظة، في العمل بجدية مع الشكاوى التي وصلت للمنظومة والتفاعل معها مما أسفر عن اختيار بورسعيد من قبل وزارة التنمية المحلية  ضمن المحافظات الأكثر استجابة للشكاوي علي مستوي محافظات مصر. 

وتنوعت شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر يوليو الماضي ما بين شكاوى للقمامة  والإشغالات  وشكوى، مخالفات البناء، وشكاوي للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وتعد مبادرة صوتك مسموع إحدى المبادرات التي  أطلقتها وزارة التنمية المحلية على مستوى محافظات مصر، لحل شكاوي المواطنين ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها وحلها في أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى، عبر الوسائل المقررة للمبادرة.


وأكد محافظ بورسعيد تقديم الدعم الممكنة للمبادرة واستمرار تفعيلها وتذليل العقبات، والمشكلات التي قد تواجه المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى تفاعل المواطنين مع المبادرة وتزايد الإقبال عليها، خاصة مع شعورهم بالاستجابة السريعة للشكاوى الواردة، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات والوصول إليهم في المحافظة، موجهًا ببذل مزيد من الجهود لزيادة سرعة الاستجابة للشكاوى والرد عليها.
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