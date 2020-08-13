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أخبار البلد

للعام الـ 12 على التوالي.. مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز شهادات الآيزو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:13 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
حصلت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية للعام الثاني عشر على التوالي علي تجديد شهادات الأيزو بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات  (  ISO  9001-2015 / 14001-2015 / 45001/2018  ) والخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية، وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة وفد من شركة GIC EGYPT .

 وأعرب الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن سعادته بإجتياز هذه الشهادات والتي تعد أعلي الشهادات الدولية في مجال السلامة والجودة بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها صناعة النقل الجوي خلال جائحة كورونا وذلك يدل علي قدرة الشركة الوطنية علي التطوير المستمر وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق التأكد من تنفيذ جميع المتطلبات للمواصفات القياسية بالتنسيق بين الادارة العامة للسلامة و الجودة و القياسات و جميع قطاعات والإدارات العامة للشركة رغم الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا. 

ومن جانبه أضاف الطيار عمرو ابو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط أنه عقب اجتماعه بالوفد  لمناقشة التقرير النهائي الخاص بتجديد شهادات الأيزو، أن الشركة اجتازت كافة المراجعات التي أجراها الوفد على العديد من القطاعات الهامة بالشركة لتحصل بذلك على تجديد اعتماد شهادات الأيزو معNO Findings & observations، مؤكدا أن شركة مصرللطيران للخطوط الجوية تعد من أوائل الشركات التي اجتازت تفتيشات الأيزو منذ الحصول عليها في عام ٢٠٠٨ واستمرت حتى الآن في تجديدها  .

 وأشاد الوفد بأداء والتزام العاملين بتطبيق كافة المعايير الدولية اللازمة مما أهلهم للحصول على هذه الشهادات بالشكل المشرف واللائق باسم تاريخ مصر للطيران دون اى ملاحظات أو نقاط عدم تطابق والجدير بالذكر انه قد تضمنت تلك المراجعات كافة الأعمال والإجراءات المختلفة وكذلك النظام الاداري المتكامل.

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