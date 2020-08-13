رئيس محلية البرلمان: قبول الطلبات الجديدة لجدية التصالح بمخالفات البناء حتى 30 سبتمبر

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه تم عقد جلسة استمرت 9 ساعات لمناقشة التصالح في مخالفات البناء.





وأضاف السجيني خلال لقاء مع برنامج مساء دي ام سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: ناقشنا مع عدد من المحافظين ومسئولين بوزارة الإسكان التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المهلة المحددة يوم 15 أغسطس لدفع جدية التصالح هي فقط لمن لمن تقدموا في عام 2019.





وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الطلبات الجديدة لجدية التصالح بمخالفات البناء يتم قبولها حتى 30 سبتمبر، لافتا إلى أن هناك أمورا كثيرة تحتاج للتوضيح بشأن التصالح في مخالفات البناء.





وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن قانون التصالح في مخالفات البناء هدفه مصلحة المواطن.