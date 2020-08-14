انتبهي بعد الزفاف.. أعراض تؤكد التهاب المثانة في شهر العسل

مع احتفالات الزفاف الصاخبة ، لن يكون لديك الوقت الكافي للعناية بصحتك ويعد شرب كمية كافية من الماء أمرًا بالغ الأهمية ، ولكن قد تنسى فعل ذلك لأن هناك 1000 شيء آخر يمكنك القيام به.





قد تكون هناك أيضًا أوقات تكون فيها في منتصف حفل أو تكون مشغولًا بالناس وقد لا تتمكن من استخدام الحمام مشكلة رئيسية أخرى: ارتداء ملابس ضيقة - خاصة الملابس الداخلية مثل شد البطن أو مشدات الجسم. لأنها يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بعدوى المسالك البولية









"عدوى المسالك البولية هي عدوى تصيب أي جزء من الجهاز البولي بما في ذلك الكلى والمثانة والإحليل. تدخل البكتيريا في المسالك البولية وتؤدي إلى أعراض مثل التكرار والإحساس بالحرقان أثناء التبول أو رائحة بول قوية أو غثيان أو قيء أو آلام في العضلات أو حتى ألم في الجزء السفلي من المعدة.





يشرح الدكتور فيشالي جوشي ، طبيب التوليد وأمراض النساء من مومباي ، أنه يمكن أن يؤدي إلى الحمى وحتى الدم في البول. إنها تشارك الأسباب والإجراءات الوقائية وما يجب فعله وما لا يجب فعله فيما يتعلق بالتهاب المسالك البولية.









أسباب التهاب المسالك البولية





الجفاف: عندما يتم استهلاك كمية أقل من الماء ، يكون هناك حد أدنى من التبول وتتراكم البكتيريا. وبالتالي ، فإن شرب 6-8 أكواب من الماء يطرد السموم من الجسم.









حبس بولك: حبس بولك لفترة طويلة يؤدي إلى تكاثر البكتيريا التي يمكن أن تكون عاملًا مساهمًا في التهاب المسالك البولية. من المهم شرب الماء خلال اليوم وعدم حبس المثانة لأكثر من 6 ساعات متواصلة.





ارتداء ملابس غير مريحة: الملابس الداخلية الضيقة لا تسمح للمهبل بالتنفس وبالتالي تحبس البكتيريا.





التهاب المثانة في شهر العسل: ليس من غير المألوف الإصابة بعدوى المسالك البولية (عدوى المسالك البولية) بعد الجماع الأول لذلك ، إذا كانت ليلة زفافك هي الوقت الذي تمارس فيه الجماع لأول مرة ، فقد تصاب بعدوى المسالك البولية. لكن لا تقلق! فقط أفرغي مثانتك بعد الجماع فورًا واشربي الكثير من الماء. تأكد من تنظيف منطقتك التناسلية جيدًا.