احذروا إهمال إجراءات التباعد.. الغنام: عودة فيروس كورونا بسلالة أكثر قوة في الشتاء

حذر د. محمد الغنام الاستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ من عودة انتشار فيروس كورونا مرة أخري بشكل أكثر قوة لسلالة الفيروس موضحا أن انخفاض الأعداد جاء بسبب اتباع التباعد الاجتماعي والإجراءات التي اتخذتها الدولة في محاربة الفيروس.

وأشار في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن إهمال المواطنين وعدم اتباع التباعد سيؤدي إلى عودة الفيروس خاصة أننا مقبلون علي فصل الشتاء.





وأوضح غنام انه يعد دراسة بحثية بالتعاون مع د. عبد الله الجزار الدكتور بكلية الصيدلة تحت إشراف د. عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة حول تطورات الفيروس وأسباب الجلطات التي تصيب العديد من الأشخاص بعد إصابتهم بفيروس كورونا وهو ما يسهل طريقة التعامل مع تلك الحالات بعد الشفاء.

وأشار غنام أن جامعة كورونيل بالولايات المتحدة الأمريكية نشرت أخر دراسة بحثية له عن عوامل الخطورة فى فيروس الكورونا و التى جعلت منه فيروس شديد الخطورة وشديد الانتشار (وبائى) وأوضحت الطرق التى يستخدمها الفيروس للتخفى عن خلايا الجهاز المناعى ويفسر ذلك عدم ظهور الاعراض عند بعض الناس وخاصة فى بداية المرض ومن ثم ينتشر الفيروس فى الجسم بمعدل كبير يصعب السيطرة عليه اذا كانت المناعة ضعيفة (مثلما يحدث فى كبار السن و مرضى الامراض المزمنة و الحوامل و مرضى السرطان و نقص المناعة) أما إذا كانت المناعة قوية فتستطيع القضاء على الفيروس وتمر الإصابة دون أعراض مرضية وهذا النوع الأكثر انتشارا حاليا.