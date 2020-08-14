موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تُقام مباراة الاتحاد والاتفاق ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري السعودي، المقرر إقامتها على ستاد الجوهرة المشعة.





ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، فيما يحتل فريق الاتفاق المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.





تُقام مباراة الاتحاد والاتفاق في الثامنة إلا عشر دقائق من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الثامنة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.









ومن المقرر أن تُذاع مباراة الاتحاد والاتفاق عبر قناة KSA Sports 1 HD.



