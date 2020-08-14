AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي بلا هزيمة في تاريخ مواجهاته مع الإنتاج الحربي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:43 ص
الاهلي والانتاج الحربي
الاهلي والانتاج الحربي
Advertisements
عمرو ابوبكر
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستقبال منافسة الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة ال19. 

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة. 

واليكم تاريخ مواجهات الفريقين
التقى النادي الأهلي مع الإنتاج الحربى في 16 مناسبة ببطولة الدورى الممتاز، فاز الأهلي فى 12 مرة وتعادل الفريقين في 4 مناسبات ولم يسبق أن فاز الإنتاج علي الأهلى فى أى مواجهة.

ويسعى الإنتاج الحربى في تلك المواجهة لكسر العقدة والفوز على النادى الأهلى للمرة الأولى. 

ولكن تصطدم طموحات أبناء مختار مختار بفريق منتشي بـ 4 انتصارات متتالية مع فايلر المدير الفني الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مختار مختار يضع برنامجا غذائيا للاعبي الإنتاج الحربي بسبب الوزن الزائد

بعد صعود ليدز للبريميرليج.. تعرف على قصة صراعه التاريخي مع مانشستر يونايتد وأسبابه

الزمالك والمصري.. ماذا قدم كارتيرون أمام المدربين المصريين قبل مواجهة العشري

قبل لقاء الليلة.. الأهلي يتفوق على إنبي في تاريخ مواجهات الفريقين 22- 4

ترشيحاتنا

حزين على اللاعب.. أحمد حسن لـ صدى البلد: رمضان صبحي لم ينظر للمستقبل

وفاة سمير الإسكندراني.. تفاصيل صراعه مع هذا المرض

اشتري آيفون X بـ 7300 جنيه فقط ..عرض الجمعة

وفاة سمير الإسكندراني .. قصة محاولة الموساد الإسرائيلي لتجنيده للتجسس على مصر .. شاهد

ولا عزاء للمغرضين| طالب كويتي يرد على الشائعات طائلة البلدين بفيديو من مطار القاهرة

مصطفى يونس يفتح النار على النادي الأهلي: لم نتعرض للإهانة الا في عهد الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم كامل من عائلتها.. حكاية ريم محمد مدرسة اللغة الفرنسية صباحًا وصاحبة مشروع «قهوة على الفحم» مساء

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16