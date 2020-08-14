الأهلي بلا هزيمة في تاريخ مواجهاته مع الإنتاج الحربي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستقبال منافسة الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة ال19.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.





واليكم تاريخ مواجهات الفريقين

التقى النادي الأهلي مع الإنتاج الحربى في 16 مناسبة ببطولة الدورى الممتاز، فاز الأهلي فى 12 مرة وتعادل الفريقين في 4 مناسبات ولم يسبق أن فاز الإنتاج علي الأهلى فى أى مواجهة.





ويسعى الإنتاج الحربى في تلك المواجهة لكسر العقدة والفوز على النادى الأهلى للمرة الأولى.



