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فن

صورة نادرة لـ الراحل سناء شافع وزوجته ندى بسيوني وابنتهما.. شاهد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:36 ص
سناء شافع وندى بسيوني
سناء شافع وندى بسيوني
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محمد بدران
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من محبي الفنان الراحل سناء شافع صورة نادرة له.

وظهر الراحل سناء شافع في الصورة برفقة زوجته السابقة الفنانة ندى بسيوني وابنتهما مايا، وانهالت عليها التعليقات.

وغيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض، وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.


وشارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة إياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.



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