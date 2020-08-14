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أخبار العالم

السلطات الأفغانية تبدأ إطلاق سراح 400 سجين من حركة طالبان

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الأفغانية، الجمعة، أنّها باشرت إطلاق سراح 400 سجين ينتمون لحركة طالبان، وهو شرط أساسي لبدء مفاوضات السلام بين الطرفين.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي، جاويد فيصل، إن ما مجموعه 80 سجينًا أطلق سراحهم، الخميس.

واتُّخذ القرار، قبل أيام، في ختام "اللويا جيرغا" أو "المجلس الكبير" الذي استمر ثلاثة أيام، وهو اجتماع أفغاني تقليدي يضم زعماء القبائل وغيرهم من الشخصيات المؤثرة يعقد أحيانا لاتّخاذ قرارات بشأن المسائل المثيرة للجدل.

وأعلنت العضو في المجلس, عاطفة طيب, أنه "لإزالة العقبات التي تمنع بدء محادثات السلام ووقف القتل ولمصلحة الناس، وافق اللويا جيرغا على الإفراج عن 400 سجين تطالب بهم طالبان".

وتضم اللائحة الرسمية، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، عددا كبيرا من السجناء الذين أدينوا بجرائم خطيرة، تورط الكثير منهم في اعتداءات أسفرت عن مقتل عشرات الأفغان والأجانب، وتشمل 150 محكوما بالإعدام.
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