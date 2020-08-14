أول رد من طهران على احتجاز أمريكا شحنات وقود إيرانية للمرة الأولى

نفى السفير الإيراني في فنزويلا، حجت سلطاني احتجاز الولايات المتحدة الأمريكية لـ 4 ناقلات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا.





وأكد سلطاني أن السفن ليست إيرانية ولا تتبع طهران، قائلا عبر حسابه بموقع "تويتر" فجر اليوم: "كذبة وحرب نفسية أخرى من الأجهزة الإعلامية الإمبريالية الأمريكية. لا السفن إيرانية، ولا صاحبها إيراني ولا أعلامها ذات صلة بإيران".









وأضاف: "لا يمكن لترامب الإرهابي عبر الدعاية الكاذبة أن يعوض عن الإهانة والهزيمة التي تلقاها من الأمة الإيرانية العظيمة.





وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت باحتجاز للمرة الأولى سفنًا قالت إنها تنقل وقودًا إيرانيًا بما ينتهك العقوبات التي فرضتها واشنطن.





ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم: "تم إيقاف السفن الأربع في المياه المفتوحة خلال الأيام الأخيرة، وتتجه الآن إلى مدينة هيوستن، بولاية تكساس".





وأضاف المسئولون: "السفن احتجزت دون استخدام القوة العسكرية".





ورفع مدعون أمريكيون دعوى قضائية الشهر الماضي لمصادرة البنزين الذي تحمله أربع ناقلات وتحاول إيران شحنه إلى فنزويلا، في أحدث محاولة من قبل إدارة ترامب لزيادة الضغط الاقتصادي على الدولتين.



