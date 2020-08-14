مصرع مهندس بالدقهلية طعنه طليق شقيقته بسكين لخلافات بينهما

لقى مهندس بقرية سماحة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية مصرعه، عقب دخوله مستشفى أجا مصابا بعدة طعنات.
ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مركز شرطة أجا يفيد بمصرع محمد سعد ٢٥ عاما حيث تعدى عليه طليق شقيقته بآلة حادة لخلافات أسرية منذ فترة.
تم نقله إلى مستشفى أجا المركزى فى حالة خطرة وفور دخوله المستشفى لقى مصرعه.
وتكثف مباحث مركز أجا للقبض على المتهم الذى فر هاربا عقب ارتكابه جريمته وحرر محضر بالواقعة.
ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مركز شرطة أجا يفيد بمصرع محمد سعد ٢٥ عاما حيث تعدى عليه طليق شقيقته بآلة حادة لخلافات أسرية منذ فترة.
تم نقله إلى مستشفى أجا المركزى فى حالة خطرة وفور دخوله المستشفى لقى مصرعه.
وتكثف مباحث مركز أجا للقبض على المتهم الذى فر هاربا عقب ارتكابه جريمته وحرر محضر بالواقعة.