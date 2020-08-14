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أصل الحكاية

شهد ثورتين وعزل حاكم ومحاولة انقلاب.. قصر عابدين.. حكاية 550 غرفة تحكي تاريخ مصر..فيديو وصور

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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قسم الأخبار

تاريخ مصر ليس فقط ما تعبر عنه المعابد والأثار، أو ما تحويه البرديات والكتب، ففى مصر حضارة وتاريخ مفتوح لمن أراد أن يتعلم من الأحداث.
تزخر أحياء القاهرة وحواريها بالكثير من الأماكن التى كانت شاهدة على أحداث غيرت مجري تاريخ مصر، ومازالت هذه الأماكن باقية لتحكي لمن يزورها حكاية وقصص تاريخية وقعت بين جدرانها، وحوتها غرفها المغلقة.
قصر عابدين جوهرة القرن التاسع عشر، شهد الكثير من الأحداث التي ساهمت في قيام مصر كدولة مستقلة. وقد كان هذا القصر منذ نشأته عام ١٨٦٣ حتى ثورة ١٩٥٢ شاهدًا على ٩٠ عامًا من الأحداث الاجتماعية والسياسية الحافلة، حيث يذكر التاريخ أن إمبراطور فرنسا "نابليون الثالث" في عام ١٨٦٧ قد وجَّه دعوة إلى الخديوي "إسماعيل" للحضور باسم مصر في المعرض العالمي الذي أُقيم وقتها في العاصمة الفرنسية "باريس"، وقد استقبل الخديوي "إسماعيل" البارون "هاوسمان" الرأس المُخطِّط لتطوير وإعادة بناء مدينة "باريس"، واصطحبه في نزهات وجولات في أنحاء المدينة الأوروبية حيث الشوارع الفسيحة والمتنزهات والحدائق المُنسَّقة والمباني الجديدة بطرزها المختلفة. وبعدها أدرك الخديوي إسماعيل أن عاصمته لا بد أن تواكب باقي العواصم في التطوير والتقدم.

وكان الاحتفال الكبير بافتتاح "قناة السويس" أهم قناة ملاحية في العالم قد أوشك على البدء، وكانت ضيفة الشرف الإمبراطورة الفرنسية "أوجيني" ومعها المهندس "فردیناند ديليسبس" مع عدد كبير من الأباطرة وملوك وأمراء العالم. وفي نوفمبر عام ١٨٦٩ لم يكن قد اكتمل بناء قصر عابدين، فاستضاف "أوجيني" في فيلا عمر الخيام (فندق الماريوت حاليًا). وقد كان قصر ومیدان عابدين يمثلان مركز المدينة الجديدة التي تشع منها الشوارع المتألقة البهية. - تم بناء قصر عابدين على أطلال منزل قديم كان يملكه "عابدين" بك أحد أمراء الأتراك، وكان يشغل وظيفة أمير اللواء السلطاني. وعند البدء في بناء قصر عابدين رُدِمَت عدة برك كانت موجودة وسُوِّيَت الأرض، كما تم شراء عدة مبانٍ ملاصقة وأُزيلَت، و دأب الخديوي "إسماعيل" لعدة سنوات على شراء الأملاك المجاورة حتى وصلت مساحة الأرض إلى ٢٥ فدانًا تقريبًا كما ورد في حجة ملكية القصر.

الأحداث التاريخية
شهد القصر عقد قران بعض من أبناء الخديوي إسماعيل، ومراسم زفاف ولي عهد إيران والأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق عام ١٩٣٩ .
وفرمان عزل الخديوي إسماعيل عن الحكم عام ١٨٧٩ .
كما شهد قصر عابدين أحداثًا تاريخية مهمة، بدأت بمظاهرة ٩ سبتمبر عام ١٨٨١  عندما وقف أمامه الزعيم أحمد عرابي لعرض مطالب الجيش والأمة المصرية على الخديوي محمد توفيق.
تعرَّض القصر لحريق فى يوليو عام ١٨٩١ عندما كانت العائلة الخديوية تقيم في سرايا رأس التين، وقد دمّر الحريق جناح الحرملك ومكاتب الخاصة الخديوية.
في ٤ فبراير عام ١٩٤٢ طوَّقت المدرعات البريطانية قصر عابدين في محاولة بريطانية لفرض إرادتها على الملك فاروق لإسناد الوزارة إلى مصطفى النحاس.
مع الساعات الأولى من قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ تم محاصرة القصر بقوات الجيش من الضباط الاحرار.

وصف القصر
صُمِّم قصر عابدين على الطراز النيوكلاسيكي الفرنسي بواسطة عدة مهندسين تحت إشراف المهندس الفرنسي "ليون روسو"، وشاركه عدد كبير من المعماريين والفنانيين والمهندسين من كل من مصر وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا وتركيا، وكان من أشهرهم المهندس "ديكوريل".

ويتكون قصر عابدين من طابقين، حيث يشتمل الطابق العلوي على:

 أ- السلاملك: وهو جناح الاستقبالات والاحتفالات والمقابلات الرسمية، ويضم "قاعة قناة السويس - الصالونات بألوانها المختلفة - قاعة الاجتماعات - الحديقة الشتوية - قاعة محمد علي - قاعة الطعام الرئيسية - المسرح الملكي - قاعة العرش - صالون الخديوي إسماعيل".

ب- الحرملك: هو جناح إقامة العائلة، ويضم "أجنحة الإقامة - القاعة البيزنطية - الجناح البلجيكي - قاعة الطعام الصغرى".

أما الطابق الأرضي فيتضمن بهو الاستقبال الرئيسي ومكاتب التشريفات. واحتلت المطابخ مبنی مجاورًا، وذلك لتقليل أثر الحريق وتجنب الروائح غير المرغوب فيها.

في عهد كل من السلطان "حسين كامل" والملك "فؤاد الأول"، عمل المهندسون الإيطاليون على تدعيم نفوذهم في مصر عن طريق مشاركتهم وارتباطهم بالمشروعات الضخمة.

وفي عهد الملك "فؤاد الأول" أضاف العديد من الأجزاء المهمة إلى القصر على يد المهندس الإيطالي "فيروتشي"، ومنها كشك للشاي وآخر للموسيقى داخل حديقة القصر بين عامي ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ . كذلك تم توسعة جامع الفتح، وله مدخلان أحدهما من داخل حديقة القصر والآخر من شارع عابدين.

كما تم إنشاء متاحف القصر، وتم عمل توسعة لجناح السلاملك وإضافة قاعة للعرش، وكذلك إنشاء جناح للملكة "نازلي". ومن أفخم القاعات التي صممها المهندس الإيطالي "فيروتشي" ما عُرِف بـ"القاعة البيزنطية" خلال الفترة من ١٩٢٦ إلى ١٩٣٠ .

وقد اعتمد "فيروتشي" بكثرة على الأثاث الذي صنعه الفنان الفرنسي فرانسوا لينك" الذي أمد القصر بأكثر من ۱۲۰۰ قطعة أثاث متنوعة.

وفي عهد الملك " فاروق الأول" تم تحويل النافورة التي تواجه كشك الموسيقى إلى حمام سباحة عام ١٩٣٧ .

التصميم المعماري
شُيِّدَت المباني على مساحة خمسة أفدنة، والباقی (۲۰ فدانًا تقريبًا) خُصِّصَت للحدائق التي تحيط بالقصر.

يتكون القصر من طابقين بينهما عدد من الأفنية، ولها عدة مداخل أبرزها باب باريس في الجهة الشرقية. وللقصر مدخل على الواجهة الرئيسية من الحديد "الفيرفورجيه" يحمل الحرف الأول من اسم الخديوي إسماعيل مطليًّا بالذهب.

وضمّ القصر عند إنشائه قرابة ٥٥٠ غرفة وقاعة بخلاف الممرات.
المقر الرئاسي
اتّخذ ملوك أسرة محمد علي قصر عابدين – منذ عهد الخديوي إسماعيل - مقرًّا رسميًّا للحكم منذ افتتاحه عام ١٨٧٢ حتى عام ١٩٥٢ . وظلّ هذا القصر المقر الرئيسي للحكم الملكي خلال تلك الفترة من تاريخ مصر، ثم اتخذه الرئيس محمد أنور السادات بعد ذلك مقرًّا للحكم الرئاسي.

التسجيل الأثري
سجَّلت وزارة الآثار قصر عابدين ضمن القصور الملكية، ويضم القصر بداخله متاحف تتبع رئاسة الجمهورية، وهي:

- متحف الأسلحة.

- متحف الأوسمة والنياشين.

- متحف الفضيات.

- متحف هدايا رئاسة الجمهورية.

- متحف الوثائق التاريخية.

شهد ثورتين وعزل حاكم ومحاولة انقلاب.. قصر عابدين.. حكاية 550 غرفة تحكي تاريخ مصر..فيديو وصور
شهد ثورتين وعزل حاكم ومحاولة انقلاب.. قصر عابدين.. حكاية 550 غرفة تحكي تاريخ مصر..فيديو وصور
شهد ثورتين وعزل حاكم ومحاولة انقلاب.. قصر عابدين.. حكاية 550 غرفة تحكي تاريخ مصر..فيديو وصور
شهد ثورتين وعزل حاكم ومحاولة انقلاب.. قصر عابدين.. حكاية 550 غرفة تحكي تاريخ مصر..فيديو وصور
شهد ثورتين وعزل حاكم ومحاولة انقلاب.. قصر عابدين.. حكاية 550 غرفة تحكي تاريخ مصر..فيديو وصور
شهد ثورتين وعزل حاكم ومحاولة انقلاب.. قصر عابدين.. حكاية 550 غرفة تحكي تاريخ مصر..فيديو وصور
شهد ثورتين وعزل حاكم ومحاولة انقلاب.. قصر عابدين.. حكاية 550 غرفة تحكي تاريخ مصر..فيديو وصور
شهد ثورتين وعزل حاكم ومحاولة انقلاب.. قصر عابدين.. حكاية 550 غرفة تحكي تاريخ مصر..فيديو وصور
شهد ثورتين وعزل حاكم ومحاولة انقلاب.. قصر عابدين.. حكاية 550 غرفة تحكي تاريخ مصر..فيديو وصور
شهد ثورتين وعزل حاكم ومحاولة انقلاب.. قصر عابدين.. حكاية 550 غرفة تحكي تاريخ مصر..فيديو وصور
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